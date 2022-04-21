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Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı

Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.

Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı
Ekleme: 21.04.2022 - 16:10 Güncelleme: 21.04.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: (Bursa’da yaşanan saldırı) :1 infaz memuru hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.

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Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı
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