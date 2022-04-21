Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak! Üç denizde Mavi Vatan-2022 tatbikatı sürüyor

Ege ve Akdeniz'de icra edilen tatbikata, gemi, çok sayıda uçak ve helikopter katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş katılımlı tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan'da, insansız hava araçları da etkin şekilde kullanılıyor.Tatbikat Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlandı. Mavi Vatan 2022, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat. Mavi Vatan Tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacak.ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAKBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Mavi Vatan Tatbikatı'na bugunü canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.TATBİKATA 122 KATILIYORTatbikata, 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 gemi katılıyor.10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 4 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, ağır yük helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, KBRN timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları iştirak edecektir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay tatbikata iştirak ediyor.Tatbikatta, temel deniz hareket nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları icra ediliyor. Kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekat, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştiriliyor.Tatbikat kapsamında, ALBATROS-T İnsansız Su Üstü hedefine, su üstü atışları, şimşek insansız hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardıman atışları, AKSUNGUR SİHA'dan su üstü hedefine MAM-L atışı icra edildi. Bugün ise Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde, tatbikata iştirak eden 72 gemi tarafından liman ziyaretleri icra edilecek.AKSUNGUR SİHA'DAN MAM-L ATIŞI İCRA EDİLECEKTatbikatta her yıl olduğu gibi milli ve yerli geliştirilen silah sistemlerini kullanılıyor. Bu sene farklı olarak deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L atışı icra edilecek. Bugün Seçkin Gözlemci Günü'nde basın mensupları ile diğer ülke ataşelerinin de iştirak edeceği faaliyette, bu atış gerçekleştirilecek.