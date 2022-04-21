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Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftara katılan Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada sağlıkta şiddet yasası ve 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi.

Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Ekleme: 21.04.2022 - 21:04 Güncelleme: 21.04.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftara katılan Başkan Erdoğan burada canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkçılarımız pandemi döneminde sancılı bir dönem geçirdi. Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacaktır.

19 ŞEHİR HASTANESİ SALGIN DÖNEMİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENDİ

Toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz pandemi sürecinde önemli roller üstlendi.

İsraf denilen projelerimizin tamamı on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Yine salgın döneminde aşıya ilk uşan ülkeler arasında olduk. Sadece aşı tedarik etmedik kendi aşımızı geliştirdik. Yerli aşımız TURKOVAC milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor.

BİLİM KURULU VURGUSU

Bilim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda alınan kararları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Sağlıkta asli unsur sağlık personelidir.

MÜJDELER İÇİN TARİH VERDİ

Sağlık personeliyle ilgili müjde çalışmaları devam ediyor. İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin katalog suç kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemeydi. İnşallah genel kurula gelerek milletvekilerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.

İkinci müjdemiz mesleki sorumluluk kuruluydu. Bu düzenleme ile mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davaların Sağlık Bakanlığı'ndaki bir kurulda değerlendirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma sağlanıyor..

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. En kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız.

Dördüncü müjdemiz lisans mezusunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.

Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da çalışmalar yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler.

Günü kurtarmaktan ziyade 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Küresel ekonominin de durumunu göz önüne alarak hep birlikte Türkiye'yi bu fırtınalı denizden selamete çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir alanda kat ettiğimiz mesafenin hiçbir önemi olmadığına inanıyorum.
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Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
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