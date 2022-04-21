Bakanlık duyurdu: Beş PKK'lı daha öldürüldü

Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan beş PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.'