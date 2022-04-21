Avrupa'daki Türk düşmanı Türk vekillerin Pençe-Kilit hazımsızlığı! PKK'ya vurdukça onlardan ses geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına Pençe-Kilit ile devam ediyor.18 Nisan gecesi başlayan operasyonda şimdiye kadar 30 PKK'lı terörist öldürülürken birçokterör hedefi de yok edildi.Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde hainlere vurdukça ses Avrupa'daki sevicilerinden geliyor."PUTİN'E KARŞI KONUŞAN AVRUPA, ERDOĞAN'A KARŞI SUSUYOR"Avrupa'da siyaset yapan Türk kökenli vekiller, Türkiye'nin sınırlarındaki terör tehdidini Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bağımsız bir devlete savaş açmasıyla bir tuttu.Konuya ilişkin +GERÇEK'e konuşan Avusturya Viyana Parlamentosu Yeşiller Milletvekili Berivan Aslan, "AB çifte standart uyguluyor. Putin'e bağırıp çağırırken, Erdoğan'a sağır dilsiz kalıyor. Bunun sebeplerini anlayabilsek de, bu tutumu bir demokrat olarak savunmamızı bekleyemezler." dedi.ALMANYA VE NATO'YA TÜRKİYE'YE SESSİZ KALMAYIN ÇAĞRISIAlman Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Gökay Akbulut ise partisi adına açıklama yaptı. Akbulut, Türkiye'nin saldırgan savaşını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi ve Almanya Federal hükümeti ve diğer NATO üyesi devletler, NATO ortakları olan Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarına karşı sessiz kalmalarını eleştirdiğini söyledi.Akbulut, "Batılı ortakların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını en güçlü şekilde kınayıp, Rusya'ya yaptırımlar uygularken ve hatta Ukrayna'yı ağır silahlarla silahlandırırken, Türkiye'nin saldırısını hoş görüyorlar" dedi."EVRENSEL İLKELER SADECE BATI ÜLKELERİ TEHLİKEYE GİRİNCE GEÇERLİ OLUYOR"Avrupa Parlamentosu Almanya Milletvekili Sol Parti Dış ve Barış Politikası Sözcüsü Özlem Alev Demirel ise konuya ilişkin, "Görünen o ki, egemenlik, toprak bütünlüğü vb. ilkeleryalnızca Avrupa'da, ABD'nin ve AB'nin büyük güçlerin çıkarları risk altında olduğunu gördükleri durumlarda geçerli oluyor." dedi.