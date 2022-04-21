Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana görmediniz ki' savunması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de esnafı ziyaret etti.Akşener, 2019 yılında HDP ile yaptıkları ve 2023 yılında da yapacakları ittifaka ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirilere kulak kapattı.AKŞENER'E HDP TEPKİSİ: HDP İLE İTTİFAKI SAKLIYORSUNUZZiyaret sırasında bir kişi Akşener'e, HDP ile yan yana olmaları halinde oy vermeyeceklerini belirterek 'Cumhurbaşkanı ol, yalnız HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok. Televizyonlar söylüyor. Çok ileri şeyler de s'BENİ NE ZAMAN HDP İLE YAN YANA GÖRDÜNÜZ'Meral Akşener de bunun doğru olmadığını ifade ederek 'Benim için denilmedik şey kalmadı. Karar verin, ben neyim. Bak herkesin arasında, böyle bir şey yok diyorum, yan yana gelmek gibi. Beni ne zaman yan yana gördünüz?' diye konuştu.