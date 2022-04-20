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Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta ikinci ayın sonuna yaklaşılırken, dün Ukraynalı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler Ukrayna ile Google arasında kriz çıkarttı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Google'dan olayla ilgili yanıt geldi.

Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Ekleme: 20.04.2022 - 13:18 Güncelleme: 20.04.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Savaş 56 gündür devam ederken, dün yayınlanan bazı görüntüler Ukrayna ile Google arasında krize neden oldu. Ukraynalı sosyal medya hesapları, Rusya'nın askeri üslerinin yeraldığı görüntüleri paylaşarak, Google'dan daha önce yayınladığı görüntülerde Rus üslerini sansürlediği iddia etti.

"GOOGLE SANSÜRLEDİ"
Ukrayna ordusu da Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, "Rusların kıtalararası balistik füzeler, mayınları, komuta noktaları ve gizli depolama alanlarını gösteren görüntüler Google tarafından sansürlendi" denildi.

Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

GOOGLE'DAN YANIT GECİKMEDİ
Ancak Google ise iddiaları reddediyor. Şirket sözsüzü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki uydu görüntülerinde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapılmadı" sözlerine yer verdi.

BİR NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİLER
Aynı zamanda şirket, İngiltere'deki hassas askeri tesisler, Kraliyet Donanması'nın ana limanı olan Portsmouth limanındaki Queen Elizabeth uçak gemisi de dahil olmak üzere askeri üslerin Google Haritalar içinde mevcut olduğunu, ancak uydu görüntülerinin kimi zaman yıllarca güncellenmediğini de unutmamak gerektiğini söyledi.


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