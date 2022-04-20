Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

Savaş 56 gündür devam ederken, dün yayınlanan bazı görüntüler Ukrayna ile Google arasında krize neden oldu. Ukraynalı sosyal medya hesapları, Rusya'nın askeri üslerinin yeraldığı görüntüleri paylaşarak, Google'dan daha önce yayınladığı görüntülerde Rus üslerini sansürlediği iddia etti.Ukrayna ordusu da Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, "Rusların kıtalararası balistik füzeler, mayınları, komuta noktaları ve gizli depolama alanlarını gösteren görüntüler Google tarafından sansürlendi" denildi.Ancak Google ise iddiaları reddediyor. Şirket sözsüzü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki uydu görüntülerinde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapılmadı" sözlerine yer verdi.Aynı zamanda şirket, İngiltere'deki hassas askeri tesisler, Kraliyet Donanması'nın ana limanı olan Portsmouth limanındaki Queen Elizabeth uçak gemisi de dahil olmak üzere askeri üslerin Google Haritalar içinde mevcut olduğunu, ancak uydu görüntülerinin kimi zaman yıllarca güncellenmediğini de unutmamak gerektiğini söyledi.