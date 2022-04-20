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Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füze Sarmat'ın ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma sonrasında "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." diye konuştu. Rusya'nın aktardığına göre; 2010'dan beri üzerinde çalışılan, yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Ekleme: 20.04.2022 - 18:34 Güncelleme: 20.04.2022 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Sarmat'ın Rusya'nın güvenliğini temin edeceğini belirterek, 'Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek.' ifadesini kullandı.

SARMAT FÜZESİ NEDİR?

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin 'Şeytan' olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.
Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün
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