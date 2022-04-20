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POLİTİKA Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020 yılının şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

POLİTİKA Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
Ekleme: 20.04.2022 - 15:12 Güncelleme: 20.04.2022 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
POLİTİKA Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
alıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.

Ok, Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirterek, 'İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim' ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılan Ok'a rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

POLİTİKA Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

İsmail Ok kimdir?
1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyyup'tür.

Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.

1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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