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Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike!

Çok sayıda otomobil markası yakın gelecekte dizel ve benzinli araç üretimlerine son vererek tamamen elektrikli modellere geçme hesabı yaparken ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirip, çip krizinin bunun yanında çerez kalacağını belirtti.

Ekleme: 20.04.2022 - 17:36 Güncelleme: 20.04.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike!
Son zamanlarda küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretimi durdurmak zorunda kalmış ve zaman zaman aksamalar yaşanmıştı. Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomobil dünyasını bekleyen asıl krizin bataryalarda yaşanacağını ve çip krizinin bunun yanında hafif kalacağını söylüyor.

BİRÇOK ÜRETİCİ ÖNLEM ALIYOR

Bazı üreticiler, muhtemel bir batarya krizine önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi için Panasonic ile anlaştı.

Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi bataryalarını üretmeye başladı.

PİL ÜRETMEYİ PLANLIYORLAR

Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.

Amazon'un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

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