Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu

İstanbul Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan, geçen hafta cuma günü tamamladığı gece nöbeti görevinin ardından kayıplara karışmıştı.Tam 7 gündür kendisinden haber alınamayan Aslan için Sultangazi Kent Ormanı'nda özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı aramada eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları başlatılmıştı.Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bugün genç Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı.SİLAH VE BIÇAK İZİ YOKCeset üzerinde yapılan ilk incelemelere göre Muhammed'in vücudunda silah veya kesici izine rastlanılmadığı tespit edildi.Genç Muhammed'in cansız bedeni, olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.HASTANEDEKİ DOLABINA NOT BIRAKMIŞÖte yandan, kaybolduktan sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı.Müge Anlı, notla ilgili programında 'Giderken hastanedeki dolabına bir not bırakmış. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye...' ifadelerini kullandı.