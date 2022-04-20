Kritik davada çarpıcı detay: İtirafçı İbrahim Parım 75 PKK'lı teröristi deşifre etti!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince taraflara tebliğ edilen karara göre, "Laşer" kod adını alan ve uzun süre Sincar'daki örgüt kamplarının lojistik faaliyetlerinde bulunan Parım, MİT Başkanlığının çalışmaları sonucu yakalanarak 10 Ocak 2021'de Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunan Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi vererek itirafçı oldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Parım hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Yargılama sonunda Parım'a, söz konusu suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, "etkin pişmanlık hükümleri" ve "takdiri indirim" ile cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.75 PKK'LI TERÖRİSTİ DEŞİFRE ETTİAnkara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında Parım'ın, "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak için emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde avukatı huzurunda örgütsel faaliyetlerini anlattığı kaydedildi.Yasa gereği sanığın anlattıklarına itibar edildiği ve bu nedenle ceza indirimi yapıldığı belirtilen gerekçeli kararda şu değerlendirmeye yer verildi:"Sanık soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde etkin pişmanlıkta bulunarak 75 örgüt mensubunu teşhis etmiştir. Ayrıca harita üzerinde yer gösterdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın aşamalardaki beyanında örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde örgüt içerisinde bulunduğu konumu itibarıyla örgüt mensuplarına dair faydalı bilgiler vererek etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmıştır."