İsrail'den Başkan Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası flaş Mescid-i Aksa kararı!
Son dakika haberleri... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırı ve baskınları sonrası Başkan Erdoğan harekete geçerek İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Görüşme sonrası İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail yönetimi, Mescidi Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.
Ramazan ayı ile birlikte işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik peş peşe baskınlar düzenledi. Filistin meselesi konudunda 'hassas' olduğumuzu defalarca kez İsrail'e ve dünyaya haykıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saldırılar ve baskınlar sonrası harekete geçerek diplomasiye öncelik verdi.
KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI ÖNEMLİ KARAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
RAMAZAN AYINDA YAHUDİLERİN GİRİŞİNE KAPATILDI
İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la telefonda görüştü. İki lider, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almıştı.
Erdoğan görüşmeye illişkin Twitter üzerinden şunları yazdı: 'İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Sayın Herzog'la görüşmemde şu hususları ifade ettim: Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır.
BU GÖRÜNTÜLER VİCDANLARI YARALAMAKTADIR
Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.
TAHRİK VE TEHDİTLERE İZİN VERİLMEMELİ
Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her hâlükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz.'