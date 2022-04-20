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Gerginlik oraya da sıçradı! ABD Hazine Bakanı Janet Yellen salonu terk etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine tepki olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında salonu terk etti. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

Gerginlik oraya da sıçradı! ABD Hazine Bakanı Janet Yellen salonu terk etti
Ekleme: 20.04.2022 - 22:46 Güncelleme: 20.04.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Gerginlik oraya da sıçradı! ABD Hazine Bakanı Janet Yellen salonu terk etti
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısında gerginlik yaşandı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.

SALONU TERK ETTİLER

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. ABD basınında yer alan ve toplantıya aşina olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği ifade edildi.

Toplantıya davetli olarak katılan Ukraynalı yetkililerin de Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldığı aktarıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

YELLEN: BIDEN İLE AYNI FİKİRDEYİM

ABD Hazine Bakanı Yellen, 6 Nisan'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20'de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti. Yellen, 'Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim' demişti.
Gerginlik oraya da sıçradı! ABD Hazine Bakanı Janet Yellen salonu terk etti
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