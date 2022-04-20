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Ece'nin katili karnıyarık ve köfte mi? Ece Melisa'nın son sözleri ortaya çıktı.

6 yaşındaki Ece Melisa, İzmir'de bulunan bir AVM'de yediği yemek sonrası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ece Melisa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı baba yaptığı açıklamada, "Kızım bilinci kapanmadan önce bana, ‘Baba beni kurtar. Hastaneye götür’ dedi. Hastaneye götürdüm ama kurtaramadık" şeklinde konuştu..

Ece'nin katili karnıyarık ve köfte mi? Ece Melisa'nın son sözleri ortaya çıktı.
Ekleme: 20.04.2022 - 15:42 Güncelleme: 20.04.2022 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Ece'nin katili karnıyarık ve köfte mi? Ece Melisa'nın son sözleri ortaya çıktı.
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki AVM'de bulunan restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa'nın acılı babası Cihan Mercankaya açıklamalarda bulundu.

İzmir'de yemek yedikleri gün eşinin kanser tedavisi için Karşıyaka'daki özel hastaneye kontrole gittiklerini söyleyen Cihan Mercankaya, 'Eşime aç karına pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Kontrolden sonra Didim'e dönüşte Gaziemir'deki bir AVM'ye girdik. AVM'nin en üst katındaki restoranda eşim ve çocuklarımla birlikte karnıyarık, köfte, patates yedik. Eve döndükten sonra gece saatlerinde eşim ve çocuklarım rahatsızlandı. Kızım Ece kalbinin ve ayağının ağrıdığını söyledi. Kızım bilinci kapanmadan önce bana, 'Baba beni kurtar. Hastaneye götür' dedi. Hastaneye götürdüm ama kurtaramadık' ifadelerine yer verdi.

Anne Hasret Mercankaya, 'AVM'deki restoranda yemek yedikten sonra Didim'deki yazlığımıza döndüğümüzde gece 01.00 sıralarında bende ve çocuklarımda kusma ve baş dönmesi oldu. Didim Devlet Hastanesi'nde gittik ancak teşhis konulamadı. Çok üzgünüz. Otopsi sonuçlandıktan sonra sorumlular hakkında şikayette bulunacağız' dedi.

Ceyhan Torlak'ın haberine göre Hollanda'da 37 yaşındaki emlakçı Cihan Mercankaya ile ev hanımı 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlıklarına geldi. Cihan Mercankaya kanser tedavisi gören eşi Hasret Mercankaya'yı 13 Nisan'da Karşıyaka'daki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneye aç karına gelmesi söylenen Hasret Mercankaya'ya pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Hastanedeki kontrolün ardından araçlarına binen Mercankaya ailesi yemek yemek için Gaziemir'deki bir AVM'ye gitti. AVM'nin en üst katındaki bir restorana giren Mercankaya çifti ile çocukları burada karnıyarık, köfte ve patates yedi.


Ece'nin katili karnıyarık ve köfte mi? Ece Melisa'nın son sözleri ortaya çıktı.

KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ

Mercankaya ailesi yemeğin ardından Didim'e döndü. Gece saat 01.00 sıralarında Hasret Mercankaya ile iki çocuğunda kusma ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Baba Cihan Mercankaya'ya ise herhangi bir şey olmadı. İddiaya göre, Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna bir teşhis konulamadı, sadece serum verilip eve gönderildi. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi


ECE HAYATINI KAYBETTİ

Ece Melisa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, küçük Ege'nin ise tedavisi sürüyor. Ece Melisa, bugün (Çarşamba) öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Manisa Kırtık Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI ANNE VE BABA KONUŞTU

Kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı anne Hasret ile baba Cihan Mercankaya konuştu. Eşinin kanser tedavisi için Karşıyaka'daki özel hastaneye kontrole gittiklerini söyleyen 37 yaşındaki Cihan Mercankaya, 'Eşime aç karına pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Kontrolden sonra Didim'e dönüşte yemek yemek için Gaziemir'deki bir AVM'ye girdik. AVM'nin en üst katındaki restoranda eşim ve çocuklarımla birlikte karnıyarık, köfte, patates yedik. Yemek yedikten sonra Didim'deki yazlığımıza döndük. Yazlıkta çocuklarım ve eşim rahatsızlandı. Kızım Ece kalbinin ve ayağının ağrıdığını söyledi. Eşimi ve çocuklarımı Didim Devlet Hastanesi'ne 4 kez götürdüm. Her defasında bir şeylerinin olmadığı söyledi. Sadece serum bağlayıp gönderdiler. Belki de teşhis konabilseydi kızım Ece şu an hayatta olabilirdi' dedi.


BABA BENİ KURTAR

Baba Cihan Mercankaya, 'Kızım bilinci kapanmadan önce bana, 'Baba beni kurtar. Hastaneye götür. Hastaneye götürdüm ama kurtaramadık. Zehirlenmeden kaynaklı rahatsızlandığını düşünüyoruz. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Eşime antibiyotik yazdılar. Keşke kızım Ece'ye de yazsalardı. Belki kurtulabilirdi. Yediği yemekler kızımın kalbine vurdu' ifadelerine yer verdi.

Anne Hasret Mercankaya, 'Kanser tedavisi görüyorum. 13 Nisan'da eşim ve çocuklarımla beraber PET için İzmir'deki özel hastaneye gittik. Dönüşte AVM'de yemek yedik. Didim'de yazlığa döndüğümüzde gece 01.00 sıralarında bende ve çocuklarımda kusma baş dönmesi oldu. Didim Devlet Hastanesi'nde teşhis konulamadı. Çok üzgünüz. Otopsi sonucu belli olduktan sonra sorumlular hakkında şikayette bulunacağız' şeklinde konuştu.

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