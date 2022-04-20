Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının olduğu otobüste bir anda patlama gerçekleşti.Patlama sonucu otobüste büyük hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı.Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; kullanılamaz hale gelen araç da bir akaryakıt istasyonuna çekildi.Patlamanın nedeni araştırılırken, olayın terör saldırısı olabileceği üzerinde de duruluyor.