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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!
Ekleme: 20.04.2022 - 08:59 Güncelleme: 20.04.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!
Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının olduğu otobüste bir anda patlama gerçekleşti.

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!

Ölü ve yaralılar var
Patlama sonucu otobüste büyük hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı.

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; kullanılamaz hale gelen araç da bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!

Araştırma başladı: Terör saldırısı olabilir
Patlamanın nedeni araştırılırken, olayın terör saldırısı olabileceği üzerinde de duruluyor.
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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi!
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