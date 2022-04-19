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Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekleme: 19.04.2022 - 23:32 Güncelleme: 20.04.2022 - 02:18 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7 PARTİ BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Geçenlerde katılmış olduğu televizyon programında açıklamalarda bulunan Mithat Sancar, 7 parti ile birlikte hareket ediyoruz diye belirtti.

DEPREMDE SIFIR ÇEKTİ, REKLAMI İKİYE KATLADI

Canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, uzmanlar tarafından İstanbul depremi uyarılarında bulunduğunu belirtti. Bu uyarılara İBB'nin hiçbir tedbir almadığını üstüne birde yaşanması beklenen bu doğal afet için herhangi bir önlem alınmadığını toparlamış olduğu belgelerle kamuoyu ile paylaştı.

Osman Gökçek; ''Yarın Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsun yıkılan konutlarla alakalı en büyük sorumluluk İmamoğlu'nundur.''

Açıklamalarına belgelerle devam eden Osman gökçek, deprem için 134, reklam için 600 milyon❗ TL bütçe ayırıldığını söyledi.

Osman Gökçek; ''İnsanların toplama alanlarını bile yapmıyorlar ama reklamla ilgili bütçeleri inanılmaz şekilde para ayırılmış vaziyette''

''EKSİK'' OLAN İMZA DEĞİL ''BECERİ''

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, metro çalışmalarına hükümetin engel olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu asılsız iddialarını Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet Programı'nda Osman Gökçek, belgelerle çürütmüş oldu.

100 BİN ARAÇLIK OTOPARK YALANI

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, gün geçtikçe daha da israfa yalanın içine battığını tüm İstanbul halkı görmüş oluyor. En son 100 bin araçlık otopark yalanını ortaya atmıştı. Buna dair ise Osman Gökçek, şu ifadeleri kullandı;

''Bunlar mı ülkeyi yönetmeye talip! İstanbul'u batırdılar.''

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA 1 NUMARA

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti döneminde İstanbul yoğunluğunun 6. sırada olduğunu CHP'li İBB döneminde ise 1. sırada olduğunu belgelerle sundu.

Osman Gökçek; ''Allah İmamoğlu'ndan sonra gelecek belediye başkanının yardımcısı olsun. Enkaz alacak...''

BÜTÇEDE 4,5 MİLYAR TL AÇIK

CHP'li İBB yatırım yapmadan bütçede 4,5 milyar TL açık verdi. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ise konuya dair şu ifadeleri kullandı;

''İş yapın iş, icraat yapın icraat.''

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

İBB'NİN BORCU İKİ KATINA ÇIKTI

İmamoğlu döneminde İBB'nin borcu iki katına çıktı!

YESİNLER SİZİN ŞEFFAFLIĞINIZI

İmamoğlu seçim zamanında bütün ihalelerin şeffaf şekilde yapılacağına dair söz vermişti. Ama diğer sözleri gibi bu icraatı da içi dolu çıkmadı. Aksine İBB'nin ihale usulsüzlüklerine yetişilemiyor.

Osman Gökçek; ''Yesinler sizin şeffaflığınızı...''

İBB İSRAFTA BİR NUMARA

İstanbul'da bulunan çok lüks bir otelde davet veren CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun israf faturası: Bir yemeğe 603 bin TL!

KÖŞKÜ İÇİN 20 MİLYON TL

Önemli açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, İmamoğlu'nun kendine tahsis ettiği köşk hakkında ise deliller sunarak şu ifadelere yer verdi;

''Batar tabi İstanbul Belediyesi... İBB'nin kasasından 20 milyon TL Köşkü için harcamış''

SEÇİM VAADİNDEN BİHABER!

Her vaadi gibi İmamoğlu, öğrencilere verdiği ücretsiz seyahat hakkında ise böyle bir şey demediğini ve öğrencilere uygulanan indirimi de veto ettiğini konuşmasında belirtti.

ADAYLIK AYARI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulund. Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu'na ince ayar verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na; 'Kendi başarısı değil.' dedi.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
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