Bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye'ye... İşte Türkiye'nin 20 yılda yaptığı atılımlar...
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 hedeflerine vurgu yapan Erdoğan, inşaası süren eserlerin teker teker hizmete açıldığını söyledi. Diğer alanlarda da hazırlıkları tamamlanan müjdelerin teker teker milletle paylaşıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, geçmişte "bayrak direği ipi" yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye sürecine nasıl gelindiğini bir video ile özetledi. Videoda Türkiye'nin 20 yılda yaptığı ve dünyada üst sıralarda bulunduğu 50'den fazla atılım yer aldı.
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 hedeflerine vurgu yapan Erdoğan, inşaası süren eserlerin teker teker hizmete açıldığını söyledi.
Diğer alanlarda da hazırlıkları tamamlanan müjdelerin teker teker milletle paylaşıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, geçmişte 'bayrak direği ipi' yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye sürecine nasıl gelindiğini bir video ile özetledi. Videoda Türkiye'nin 20 yılda yaptığı ve dünyada üst sıralarda bulunduğu 50'den fazla atılım yer aldı.
İŞTE TÜRKİYE'NİN 20 YILDA İMZA ATTIĞI BAŞARILAR
DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIĞA SAHİP OLAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ YAPAN ÜLKEYİZ
KENDİ UÇAK VE HELİKOPTERİNİ ÜRETEBİLEN 6 ÜLKEDEN BİRİYİZ
JET MOTORU TEKNOLOJİSİNE SAHİP 7 ÜLKEDEN BİRİYİZ GRAFEN'İ SERİ ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ
SÜPER MALZEME DENİLEN BOROFEN'İ ÜRETEBİLEN SAYILI ÜLKELERDEN
BOR KARBÜR ÜRETEN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ
KENDİ UYDUSUNU TASARLAYIP, ÜRETİP, TEST EDEBİLEN SAYILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ
SANTİMETRE HASSASİYETLİ ENDÜSTRİYEL GPS TEKNOLOJİSİNE SAHİP 6 ÜLKEDEN BİRİYİZ
KIZILÖTESİ DEDEKTÖR ALANINDA SERİ ÜRETİM YAPABİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ
E-SİM TEKNOLOJİSİN YERLİ OLARAK ÜRETEBİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ
KRİPTOLU TELEFON ÜRETEBİLEN 6 ÜLKEDEN BİRİYİZ
BAZ İSTASYONU ÜRETEBİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ
İŞLEMCİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİNE SAHİP SAYILI ÜLKEDEN BİRİYİZ
İLERİ TEKNOLOJİ SU ALTI ROBOTU ÜRETEN SAYILI ÜLKEDEN BİRİYİZ
ARAÇ VE KONTEYNER X-RAY TARAMA SİSTEMİ ÜRETEBİLEN 7 ÜLKEDEN BİRİYİZ
FARKLI ÜRÜN VE TİPLERİNDE TEST YAPABİLEN RÜZGAR TÜNELİNE SAHİP 8 ÜLKEDEN BİRİYİZ
DÜNYANIN İLK 4. SEVİYE OTONOM ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜNÜ ÜRETİYORUZ
DÜNYADAKİ TEK TAM ENTEGRE GÜNEŞ ENERJİSİ FABRİKASINDA PANEL ÜRETİYORUZ
%90 YERLİLİKLE DÜNYANIN EN VERİMLİ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ÜRETİYORUZ
DÜNYANIN İLK ELEKTRİKLİ ŞEHİR EKSKAVATÖRÜNÜ ÜRETİYORUZ
MÜHİMMAT İLE BİRLİKTE KENDİ SİHA'SINI ÜRETEBİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ
İNSANSIZ DENİZ ARACI ÜRETEBİLEN ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDAYIZ
KENDİ DENİZ TOPUNU TASARLAYIP ÜRETEBİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ
TÜNEL AÇMA MAKİNASI (TBM) ÜRETEBİLEN 8 ÜLKEDEN BİRİYİZ
AKILLI BOMBA ÜRETEBİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ
LAZER SİLAHI ÜRETEN AZ SAYIDA ÜLKE ARASINDA SAHADA KULLANAN İLK ÜLKEYİZ
KENDİ UÇAK SİMÜLATÖRÜNÜ ÜRETEBİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ
KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ TASARLAYIP ÜRETEBİLEN SAYILI ÜLKEDEN BİRİYİZ
HAVADAN HAVAYA FÜZE ÜRETEBİLEN 7 ÜLKEDEN BİRİYİZ
COVİD AŞISI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKEDEN BİRİYİZ
PANDEMİ DÖNEMİNDE SOLUNUM CİHAZI ÜRETEREK 30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ ETTİK
BEYAZ ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA 1. DÜNYADA 2. ÜLKEYİZ
ÇELİK ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA 1. ÜLKEYİZ
GEMİ ÜRETİMİNDE DÜNYADA 5. ÜLKEYİZ
DÜNYANIN 4. HAZIR GİYİM İHRACATÇIYIZ
DÜNYANIN EN BÜYÜK TARIMSAL İŞLETMESİNDE ÜRETİM YAPIYORUZ
FINDIK, KİRAZ, KAYISI, İNCİR ÜRETİMİNDE VE UN İHRACATINDA DÜNYADA 1. ÜLKEYİZ
TARIM ÜRÜNLERİNDE İHRACATTA ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİYİZ
TOHUM İHRACATINDA +26 BİN TON İLE NET İHRACATÇIYIZ
YILLIK MAKİNA İHRACATIMIZ 23 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE
İNSANI YARDIMDA DÜNYADA 1. ÜLKEYİZ
AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİNİ YERLİ ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ
DÜNYANIN EN YÜKSEK BARAJLARINI YAPAN ÜLKELER ARASINDA İLK 3'TEYİZ
DÜNYANIN EN İYİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPAN 7 ÜLKEDEN BİRİYİZ
KKTC'YE DENİZDE ASILI BORU SİSTEMİYLE SU İLETEN PROJE İLE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK
DÜNYADA 5.1 MİLYAR ADET AĞAÇLANDIRMA İLE BİRİNCİYİZ
DÜNYANIN EN AĞIR KARA KAMYONUNU YAPAN 7 ÜLKEDEN BİRİYİZ
TÜRKİYE'DE İLK DEFA ZİNCİRLİ KESME MAKİNASI ÜRETTİK
TAARRUZ HELİKOPTERİ SERİ ÜRETİMİ YAPABİLEN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ
GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ
SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİREN SAYILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ
KENDİ EĞİTİM UÇAĞINI TASARLAYIP ÜRETEBİLEN İLK 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ