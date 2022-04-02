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Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi

ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan kuvvetli fırtınanın yaşandığı esnada çok ilginç anlar yaşandı. Doğada çok nadir olarak görülen "ters yıldırım" olayı kameralara yansıdı. Ters yıldırımı kaydeden Taylor Vonfeldt bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.

Ekleme: 2.04.2022 - 13:41 Güncelleme: 2.04.2022 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi
ABD'nin Kansas eyaletinde nadir olarak görülen bir olay yaşandı. 'Ters yıldırım' anı saniye saniye kaydedildi.

Ters yıldırım olayında buluttan yere düşen yıldırımların aksine, yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru yükseldiği görülüyor.

Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.

'EN ÇILGIN YILDIRIM ÇARPMASI'

ABD'nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen “ters yıldırım” Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi.

Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı 'en çılgın yıldırım çarpması' olduğunu ifade etti.

Görüntüler sosyal medyaya yüklendikten kısa süre sonra milyonlarca yorum ve beğeni aldı.
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