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Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı şiddetle devam ederken, ülkede yaşayan Müslümanlar bu yıl zorlu bir Ramazan ile karşı karşıyalar ancak birçoğu ihtiyaç sahiplerini desteklemek için para toplamayı planlıyor.

Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar
Ekleme: 2.04.2022 - 15:04 Güncelleme: 2.04.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar
Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden beş hafta sonra, dört milyonu yurt dışına kaçan insanlar da dahil olmak üzere on milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.


Savaştan önce Ukrayna, 20.000'den fazla Türk vatandaşına ve özellikle Kırım Tatarları olmak üzere bir dizi Türk'e ev sahipliği yapıyordu.

Kırım Tatarı ve Ukrayna Müslüman Birliği başkanı Niyara Mamutova "Her şeyi yeniden ayarlamamız gerekiyor" diyerek sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Birçok Müslüman yurtdışına gitti ve hala Ukrayna'da bulunanların desteğe ihtiyacı var."


Ukrayna'dan tahliye edildikten sonra önce Edirne'ye ardından da Bursa'a getirilen Kırım Türkleri, akşam saatlerinde Eskişehir'e geldi. Kadın ve çocuklardan oluşan 32 kişilik kafile, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tepebaşı ilçesindeki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Görevliler tarafından kalacakları binalara getirilen grup, ilk önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Savaş nedeniyle yerinden edilmiş birçok kişi evlerinden, topluluk destek ağlarından ve arkadaşlarından uzakta fakat bu dönemi birlik ve beraberlik içinde geçirmeye kararlılar.
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Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar
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