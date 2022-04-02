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Tunç Soyer, Paris'te yaşayan PKK'lı profesör Ayşen Uysal'a maaş bağlamıştı! Skandal bir yıl daha sürecek

İzmir'de Tunç Soyer'in vukuatları bitmek bilmiyor. Göreve geldikten sonra belediyede ciddi bir HDP’li kadrolaşmaya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Grand Plaza’da maaş bağladığı KHK’lı Prof. Ayşen Uysal’a Paris’te yaşamasına rağmen maaş ödemeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. Soyer, yılın büyük bir bölümünde Paris’te yaşadığı halde şirketin yönetim kurulu üyeliğine getirdiği Ayşen Uysal’ı 1 yıl daha bu görevde tutarak maaş vermeyi sürdürecek.

Tunç Soyer, Paris'te yaşayan PKK'lı profesör Ayşen Uysal'a maaş bağlamıştı! Skandal bir yıl daha sürecek
Ekleme: 2.04.2022 - 10:48 Güncelleme: 2.04.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer, Paris'te yaşayan PKK'lı profesör Ayşen Uysal'a maaş bağlamıştı! Skandal bir yıl daha sürecek

Göreve geldikten sonra belediyede ciddi bir HDP'li kadrolaşmaya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Grand Plaza şirketi üzerinden maaş bağladığı KHK'lı Prof. Ayşen Uysal ile ilgili inadı sürüyor.

Yılın önemli bölümünde Paris'te yaşamasına rağmen maaş ödendiği ortaya çıkan Uysal ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeni Asır'ın gündeme getirdiği skandalın ardından bu icraata tepki yağarken, Soyer ise Uysal'a maaş ödemeye devam etme kararı aldı.

Tunç Soyer, Ayşen Uysal'ı geçtiğimiz günlerde yeniden Grand Palaza Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Alınan karara göre yılın önemli bölümünü Paris'te geçiren
ve orada bir üniversitede öğretim görevlisi olan Uysal, 23 Nisan 2023'e kadar yönetim kurulu üyesi olarak Büyükşehir bütçesinden maaş almayı sürdürecek.

Bu arada Soyer, aynı şekilde KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Melek Göregenli'yi de yine 23 Nisan 2023'e kadar Grand Plaza Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atadı.
Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük bir skandal daha ortaya çıkmıştı. Soyer, terör olayları ile ilgili devleti suçlayan ve adeta PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenler arasında yer alan Dokuz Eylül
Üniversitesi öğretim üyesi HDP'li Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı bu şirkette yönetim kurulu üyesi yaparak 2.5 yıl önce maaşa bağlamıştı.

Prof. Dr. Uysal'ın bu süreçte Fransa'da bir üniversitede misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı ve yılın büyük bölümünde bu ülkede yaşadığı ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maaş almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Soyer'in, Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen İzmir'den maaş ödemeye devam etmesi pes dedirtti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından yeni bir karar alan Soyer, Prof. Dr. Uysal'ı 2023 yılı Nisan ayına kadar yine Grand Plaza şirketi yönetim kurulu üyeliğine atadı. Buna göre, yılın önemli bölümünde Paris'te yaşayan Uysal'a İzmirlilerin cebinden 1 yıl daha maaş ödenecek
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Tunç Soyer, Paris'te yaşayan PKK'lı profesör Ayşen Uysal'a maaş bağlamıştı! Skandal bir yıl daha sürecek
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