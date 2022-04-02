Selçuk Bayraktar KIZILELMA'yı anlattı! Dikkat çeken hız detayı

İnsansız hava araçlarında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bu hafta yeni bir gelişme oldu. İlk prototip modele kanat takıldı. Selçuk Bayraktar, üretim hattındaki KIZILELMA'yı anlattı.

KIZILELMA insansız hava harp sisteminin 2023'te ilk uçuş testinin yapılacak olması, Türk savunma teknolojileri yolculuğunun çok kritik bir eşiğe geldiğini gösteriyor. NTV'nin yayınında açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar KIZILELMA'yı anlattı:



"MALİYETLER BÜYÜK, VAZGEÇEMİYORLAR"



"Dünya artık bu tarz platformlara gidiyor. Platformların gecikmesinin temel nedenlerinden biri beşinci nesil uçaklara çok büyük yatırımların yapılmış olması. Böyle olmasaydı 10 sene önce dünya, insansız hava uçaklarına geçmiş olurdu. Bugüne kadar oluşmuş maliyet o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar.



"UÇAK ÇOK DAHA KESKİN MANEVRALAR YAPABİLİYOR"



KIZILELMA'nın en büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar böyle değil. Robot uçak olduğundan çok daha rahat kaybedebiliyorsunuz.



Bunun yanından insanı çıkarttığınızdan dolayı insanın dayanabileceği fizyolojik limitleri artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uçak çok daha keskin manevralar yapabiliyor.



"BU HAYALE ÇOK YAKLAŞTIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"



Bayraktar KIZILELMA Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. KIZILELMA bizim için mini İHA'yı yaptığımızdan beri gelen bir hayaldi. 2000'li yılların başından beri verdiğimiz bu mücadelede adım adım ilerledik. KIZILELMA dediğimiz bu hayale çok yaklaştığımızı görüyoruz."



DİKKAT ÇEKEN HIZ DETAYI



Hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağını belirten Bayraktar, "Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda KIZILELMA'da da kullanacağız. Bu yaklaşık 18 yıllık bir teknolojik birikim. Akıncı'yla birlikte KIZILELMA'YI yapabilir hale geldik. KIZILELMA'nın ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformalar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.



KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ



Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen hava aracı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.



İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı.



Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.



Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.