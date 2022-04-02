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Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yaptırımlara misilleme olarak dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, yeni bir açıklama yaptı.

Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Ekleme: 2.04.2022 - 20:54 Güncelleme: 2.04.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, 'Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok' dedi.

Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durdurduğu belirterek, 'Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok. Litvanya, bugün Rusya ile enerji bağlarını kesmemize izin veren kararlar aldı.'

'Bu karar, Litvanya'nın enerji bağımsızlığı tarihinde bir dönüm noktası. AB üyelerinden de aynı davranışı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.
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