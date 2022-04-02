Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yaptırımlara misilleme olarak dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, yeni bir açıklama yaptı.