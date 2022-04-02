Pakistan Başbakanı Han'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması: İç politikamıza açık müdahale

Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada, ABD'yi hedef aldı. Muhalefetin ABD'nin güdümünde hareket ettiğini ve kendisine de bir tehdit mektubu verildiğini söyleyen Han, "Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." diye konuştu.

Başbakan Han, Başbakanlık Konutu'nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona 'tehdit mektubunun” verildiğini söyledi.'HAN GİDERSE PAKİSTAN AFFEDİLECEK'Mektupta, 'İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak.” şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, “(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı.” ifadesini kullandı.Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve 'ABD ile iş birliği içinde planlandığını” ifade ederek, '(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi.'KARARIM, YENİ BİR SEÇİME GİTMEK'Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han, 'İfade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca.” dedi.Yarınki oylamaya ilişkin ise Han, 'Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek.” değerlendirmesinde bulundu.Han, ordunun tarafsız kalmasına da saygı duyduğunu belirtti.