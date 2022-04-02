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Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, artan enflasyon rakamlarını endişe verici olduğunu belirterek, "İlerleyen zamanlarda hepimiz biraz fakirleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 2.04.2022 - 11:36 Güncelleme: 2.04.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günü bitirirken,savaşın neden olduğu enerji fiyatlarının artışı ve yüksek enflasyon tüm dünyada hissediliyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek bu konuya değindi.

Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

"İLERLEYEN ZAMANDA HEPİMİZ BİRAZ DAHA FAKİRLEŞECEĞİZ"

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin 'endişe verici' olduğunu belirten Rutte, 'Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız.' dedi.

"BUNU HEP BİRLİKTE HİSSEDECEĞİZ"

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek 'Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor.' ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
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