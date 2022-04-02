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Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler

Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, ''Sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler.'' dedi.

Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler
Ekleme: 2.04.2022 - 16:21 Güncelleme: 2.04.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günde devam ediyor.

Rus ordusu bazı bölgelerden çekilmeye devam ederken, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Podolyak, “Rusya, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor. Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak" ifadelerini kullandı.


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