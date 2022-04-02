Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri

Küresel çapta yaşanılan artan enflasyon; Akaryakıt, enerji ve gıda ürünlerinde fiyatların yükselmesine neden oldu.Artan fiyatlar, birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlara önerilerde bulundu.Bild hazırladığı haberinde, vatandaşlara yağ yerine şeker alınabileceğini, balkonda meyve ve sebze ekilebileceğini söyledi.İşte Bild'in önerileri;-Yağ yerine şeker, yumurta yerine elma ezmesi ve muz kullanılabilir-Kendi balkonunuzda sebze ekin-Fiyat karşılaştırmak için uygulamalar kullanabilirsiniz-Son kullanma tarihi geçmiş ürünler satın alınabilir-Marketler kapanacağı sıradaki ucuzlukları değerlendirin-Un yerine pasta/ekmek kırıntıları kullanın