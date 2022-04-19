Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

Tuvalette gizli kamera olayının Topçular'da iş güvenliği hizmeti veren bir şirkette yaşandığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran eski çalışanlar Reyhan Yıldırım ve Denizcan Kaygusuz, iki ortaklı şirketin patronlarından Onur A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldırım işyerinde yaklaşık bir ay, Kaygusuz ise 9 ay çalıştığını belirtti.'HAFIZA KARTLARINI ELE GEÇİRDİM'Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi.Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, 'Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim' dedi.YERLEŞTİRDİĞİ KAMERAYA YAKALANDIDenizcan Kaygusuz ve Reyhan Yıldırım, savcılığa yaptıkları şikayetle ilgili bir basın açıklaması da yaptı.Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, 'İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur Arabacı'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk' dedi.ORTAKLIĞI BOZULDUReyhan Yıldırım ise olay nedeniyle iki ortaklı şirketteki ortaklığın da bozulduğunu, ancak Onur A.'nın yeni ortaklarıyla işine devam ettiğini söyledi. Şikayetlerinden vazgeçmeleri için Onur A. tarafından tehdit edildiğini de öne süren Yıldırım, 'Kamerayı yerleştirirken kendi görüntüsü de var. Kamera açısını kontrol ediyor. Çalıştığımız yerde tuvalet ortaktı.Bay, bayan, tek bir tuvaletimiz vardı, oraya yerleştirmiş. Kendi özel krem kutularını, tıraş malzemelerini, çorapları delerek, bunların içine yerleştirmiş. Ben ayrılmıştım işten. Arkadaşım böyle bir şeyden şüphelenince bir ay içinde bunu çözmüş. Sağolsun, bana da haber verdi. Geldik şikayetimizi yaptık' diye konuştu.ŞÜPHELİ PATRON DA ŞİKAYETÇİŞüpheli patron Onur A. ise konuyla ilgili konuşmak istediğini belirterek, olayın yargıya taşındığını, kendisinin de gizli kamera görüntülerini deşifre edenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.