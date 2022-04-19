  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

stanbul Eyüp'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir işyeri tuvaletinde gizli kamera ile çekim yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yapıldı. İşyerinin eski çalışanları olduğunu belirten Reyhan Yıldırım ve Denizcan Kaygusuz, gizli kameraları tuvalete işyeri ortaklarından Onur A.'nın yerleştirdiğini öne sürdü. Ele geçirdikleri kamera görüntülerini savcılığa delil olarak veren Yıldırım ve Kaygusuz, patronun gizli kameraları yerleştirirken görüntülere yakalandığını belirtti. Şüpheli patron Onur A. ise olayın yargıya taşındığını, kendisinin de gizli kamera görüntülerini deşifre edenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...
Ekleme: 19.04.2022 - 12:22 Güncelleme: 19.04.2022 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...
Tuvalette gizli kamera olayının Topçular'da iş güvenliği hizmeti veren bir şirkette yaşandığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran eski çalışanlar Reyhan Yıldırım ve Denizcan Kaygusuz, iki ortaklı şirketin patronlarından Onur A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldırım işyerinde yaklaşık bir ay, Kaygusuz ise 9 ay çalıştığını belirtti.

'HAFIZA KARTLARINI ELE GEÇİRDİM'
Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi.

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, 'Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim' dedi.

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

YERLEŞTİRDİĞİ KAMERAYA YAKALANDI
Denizcan Kaygusuz ve Reyhan Yıldırım, savcılığa yaptıkları şikayetle ilgili bir basın açıklaması da yaptı.

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, 'İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur Arabacı'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk' dedi.

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

ORTAKLIĞI BOZULDU
Reyhan Yıldırım ise olay nedeniyle iki ortaklı şirketteki ortaklığın da bozulduğunu, ancak Onur A.'nın yeni ortaklarıyla işine devam ettiğini söyledi. Şikayetlerinden vazgeçmeleri için Onur A. tarafından tehdit edildiğini de öne süren Yıldırım, 'Kamerayı yerleştirirken kendi görüntüsü de var. Kamera açısını kontrol ediyor. Çalıştığımız yerde tuvalet ortaktı.

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

Bay, bayan, tek bir tuvaletimiz vardı, oraya yerleştirmiş. Kendi özel krem kutularını, tıraş malzemelerini, çorapları delerek, bunların içine yerleştirmiş. Ben ayrılmıştım işten. Arkadaşım böyle bir şeyden şüphelenince bir ay içinde bunu çözmüş. Sağolsun, bana da haber verdi. Geldik şikayetimizi yaptık' diye konuştu.

Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...

ŞÜPHELİ PATRON DA ŞİKAYETÇİ
Şüpheli patron Onur A. ise konuyla ilgili konuşmak istediğini belirterek, olayın yargıya taşındığını, kendisinin de gizli kamera görüntülerini deşifre edenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’nın İslamofobik saldırılarına tepki: İfade özgürlüğüyle alakası yok
HDP'li Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı
Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Mansur Yavaş meclis üyelerine saldırdı!
Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna operasyonunda yeni bir aşama başlatıyoruz
Zamlar nereye gidiyor İmamoğlu? Yeni metrobüslerde de arızalar başladı...
Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!
Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi
Fransız Le Monde: Boğazların koruyucusu Türkiye
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!
Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...
ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: 'İhtiyaç durumunda bana ulaş'
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi