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PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi

TSK, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Hava harekâtıyla teröristlerin inlerinin vurulduğu operasyonda 26 terörist öldürüldü. Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken PKK destekçileri bir araya gelerek terör örgütüne destek açıklaması yaptı. Köşeye sıkışan terör örgütünü aklamaya çalışan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Kürt halkına ve Kürdistan'daki siyasi partilere seslenerek destek istedi.

PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi
Ekleme: 19.04.2022 - 14:51 Güncelleme: 19.04.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi
Türk Silahlı Kuvvetleri önceki gün Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Hava harekâtıyla başlayan operasyona komandolar ve bordo bereliler de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu yakından takip ederken 26 teröristin öldürüldüğü harekatta arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı.

ÖRGÜT DESTEKÇİLERİ PANİKLEDİ

Mehmetçiğin terör hedeflerini tespit ederek bir bir imha ettiği operasyon, PKK destekçilerinde paniğe neden oldu. Örgüt yanlısı HDP, DBP, DTK, TJA, ve diğer işbirlikçileri terör örgütüne destek için Diyarbakır’da toplanarak açıklamalarda bulundu.

Mehmetçiğin başarılı operasyonunu sindiremeyen terör destekçileri Kürt meselesinin demokratik müzakere yöntemleriyle çözülebileceğini savundu. Eli kanlı terör örgütünü aklamaya çalışan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca AK Parti ve MHP'yi hedef aldı.

ORTAK TUTUM ÇAĞRISI YAPTILAR

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunun terör örgütüne vereceği zarardan endişe eden DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz de Kürt halkına ve Kürdistan'daki siyasi partilere seslenerek destek istedi.
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PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi
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