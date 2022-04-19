Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi" denildi.