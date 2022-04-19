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Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

Emniyet ekiplerinden büyük bir 'Bahar Temizliği' operasyonu haberi gelirken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçlerinde çok sayıda kadın üyenin de bulunduğu hırsızlık çetesinin kullandığı yöntemler ise adeta şaşkına çevirdi.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!
Ekleme: 19.04.2022 - 13:23 Güncelleme: 19.04.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!
Bursa merkezli 4 ilde çok sayıda hırsızlık şüphelisine yönelik gerçekleştirilen 'Bahar Temizliği' isimli Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızların tespit edildikleri noktalardan alındığı ve suçu işledikleri anlara dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken gizlendikleri evde 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çıktı.

Öte yandan hırsızların kurbanlarını seçmek için kullandıkları yöntem de adeta 'PES' dedirtti. 

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

40 EVDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Bursa merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

KAPILARI TOKA VE KARTLARLA AÇIYORLAR

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi, 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları tespit edildi.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

KURBANLARINI AYAKKABI KOKLAYARAK SEÇİYORLAR

Şüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun, evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, farklı adreslerden çalındığı belirlenen 2,5 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 28'i kadın 41 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

2.5 MİLYONLUK VURGUN

Bursa'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde son 3 ayda toka, film ve kredi kartıyla kapılarını zorladıkları evlerden 2,5 milyon liralık ziynet ve değerli eşya çalan kadın hırsızlık şebekesi şafak vakti operasyonla çökertildi.

Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

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