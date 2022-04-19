Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!

Bursa merkezli 4 ilde çok sayıda hırsızlık şüphelisine yönelik gerçekleştirilen 'Bahar Temizliği' isimli Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızların tespit edildikleri noktalardan alındığı ve suçu işledikleri anlara dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken gizlendikleri evde 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çıktı.Öte yandan hırsızların kurbanlarını seçmek için kullandıkları yöntem de adeta 'PES' dedirtti.40 EVDEN HIRSIZLIK YAPTILARBursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Bursa merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.KAPILARI TOKA VE KARTLARLA AÇIYORLARÖzel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi, 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları tespit edildi.KURBANLARINI AYAKKABI KOKLAYARAK SEÇİYORLARŞüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun, evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, farklı adreslerden çalındığı belirlenen 2,5 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 28'i kadın 41 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi.2.5 MİLYONLUK VURGUNBursa'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde son 3 ayda toka, film ve kredi kartıyla kapılarını zorladıkları evlerden 2,5 milyon liralık ziynet ve değerli eşya çalan kadın hırsızlık şebekesi şafak vakti operasyonla çökertildi.Bahar Temizliği operasyonuna 750 polis katıldı