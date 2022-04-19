İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...

Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.