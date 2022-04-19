  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Haskoloğlu'na "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Haskoloğlu, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 19.04.2022 - 12:14 Güncelleme: 19.04.2022 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...
Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’nın İslamofobik saldırılarına tepki: İfade özgürlüğüyle alakası yok
HDP'li Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı
Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Mansur Yavaş meclis üyelerine saldırdı!
Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna operasyonunda yeni bir aşama başlatıyoruz
Zamlar nereye gidiyor İmamoğlu? Yeni metrobüslerde de arızalar başladı...
Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!
Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi
Fransız Le Monde: Boğazların koruyucusu Türkiye
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!
Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...
ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: 'İhtiyaç durumunda bana ulaş'
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi