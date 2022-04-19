HDP'li Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet KomisyonuÜyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.Sancar'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: "HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız."Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ile Remziye Tosun un iki dosyası bulunuyor