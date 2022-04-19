Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör yuvaları tek tek vuruluyor. Mehmetçiğin kararlı ilerleyişi devam ederken Halk TV'de operasyona ilişkin tepki çeken ifadeler kullanıldı. Sunuculuğunu Seda Selek'in yaptığı 'Neden Sonuç' programına katılan Mehmet Tezkan, operasyonun bir amacının da HDP'yi Meclis'te PKK'nın yerine koyabilmek olduğunu söyledi. Sunucu Seda Selek ise bunun altılı masaya kadar uzandığını söyleyerek Pençe Kilit Operasyonu'nun Millet İttifakı'na karşı bir operasyon olduğunu öne sürdü. Mehmetçiğin terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye yapılan bu saygısızlık sosyal medyada büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz gün başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler büyük bir hezimet yaşadı. Terör yuvaları tek tek belirlenip hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hala getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek" denildi.Kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkarken Halk TV'de Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin tepki çeken ifadeler kullanıldı. Sunuculuğunu Seda Selek'in yaptığı 'Neden Sonuç' programına katılan Mehmet Tezkan, operasyonun bir amacının da HDP'yi Meclis'te PKK'nın yerine koyabilmek olduğunu söyledi. Sunucu Seda Selek ise Pençe Kilit Operasyonu'nun Millet İttifakı'na karşı bir operasyon olduğuna öne sürdü.Mehmetçiğin terör örgütü PKK ile yıllardan beri süren mücadelesine yapılan saygısızlık sosyal medyada büyük tepki çekti.