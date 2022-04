Genç ve sevilen edebiyatçı Bülent Parlak vefat etti

"İzdiham" adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzdü.Edinilen bilgiye göre, Bülent Parlak'ın cenaze namazıyla ilgili detaylar henüz belli olmadı.İZDİHAM DERGİSİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİzdiham dergisi Bülent Parlak'ın vefatını, 'Inna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun' diyerek duyurdu.BÜLENT PARLAK'IN SON PAYLAŞIMIBülent Parlak'ın ölmeden önce son paylaşımı yürekleri burktu...''Hayat, zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor; ölümle sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak.''BÜLENT PARLAK KİMDİR?Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Şairin dört ağabeyi, üç tane de ablası vardır. Babası İşçi Sendikası Malatya Şube Başkanıydı. Önce Türkiye Komünist Partisi’nde sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun yıllar siyaset yaptı. Şair, 6 yaşında babasını; 19 yaşında da annesini kaybetti.Parlak, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya’nın Konak beldesinde okudu. Şairin köyü, yaklaşık yedi bin kişinin yaşadığı ve herkesin birbiriyle akraba olduğu bir beldedir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve burada bir sene okudu. O yıllarda staj için gittiği bir gazetenin reklam servisinde çalıştı. Gittiği okulları birincilikle bitiren şair, maddi yetersizliklerden ötürü İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kaldı. Sonraki senelerde tekrar üniversite sınavına girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Fakat evli ve bir çocuk babası olduğu için İstanbul'da çalışmak ve Samsun'a gidip gelmek epey zor olmuştu. Eğitim Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı 7 sene sürdü ve mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra otel alma, mobilya dükkanı işletme ve dershane açma gibi çeşitli teşebbüslerde bulundu fakat bu işlerde başarılı olamadı.Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Üniversiteyi bitirene dek şiire sıcak bakmayan Parlak, yıllar sonra ilkokul öğretmeninin teşviki ve sitemiyle yeniden şiirler yazmaya başladı. Bir adisyonun üstüne karaladığı şiirini, Dergâh dergisine gönderdi. Mustafa Kutlu tarafından desteklenen şairin, 2005'ten itibaren ilk şiiri ve sonraki zamanlarda kaleme aldığı birden çok şiiri Dergâh'ta yayımlandı.Parlak, 2007'de izdiham.com adresiyle bir edebiyat portalı açtı. Türk ve Dünya edebiyatından metinlerin, edebî yazıların, hikâye ve denemelerin yayımlandığı bu portal, sonraki zamanlarda bir dergiye dönüştü. Şair, İzdiham adlı kültür-sanat-edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. İzdiham dergisi 2008'den itibaren matbu olarak "Hepimiz Ölecek Yaştayız.", "Kıyamet kopma ihtimaline karşı abonelik faaliyeti yoktur." gibi pek çok dikkat çekici sloganla basılmaya başladı. İçeriği ve mizanpajı ile oldukça sevilen dergi, orijinal kapak yazılarıyla en çok okunan dergiler arasında yer almaktadır. Derginin ilk sayısındaki kapakta "Yaşamak sağlığa zararlıdır." yazmaktadır. Sonraki sayıların kapak ve içerikleri ise oldukça ilgi çekici ve birbirinden sürükleyici konular içermektedir. İzdiham Yayınları pek çok gence hikâye, deneme ve şiirlerini yayımlama fırsatı vermiş, bu yönüyle bir edebiyat okulu misyonu üstlenmiştir. İzdiham Yayınlarından ilk kitabını çıkaran genç kalemler, kalem mahsüllerini dergi sayesinde yayımlamış ve bir kitapta bir araya getirme fırsatı yakalamıştır.Şair 2010'da, o zamana kadar Dergâh dergisinde yayımladığı şiirlerini, Sevgili Huzursuzluğum adlı şiir kitabında bir araya getirdi. 2012'de babasına ithafen yazdığı Yalnızlığın İcadı adlı deneme kitabını, 2014'te Ricakeş, 2018'de Her Şey İçin Çok Geç adlı şiir kitaplarını çıkardı.