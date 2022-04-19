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DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret

DP Lideri Gültekin Uysal, Twitter paylaşımında ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesine yer vermiş, Uysal'ın bu ifadesi sonrası ittifakta büyük bir kriz çıkmış ve telefon ve ziyaret trafiği birbirini izlemişti. Son dakika haberine göre DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Açıklamalarıyla kriz yaratan Uysal'ın bu ziyaretinin telafi çabası olduğu yorumlanıyor.

DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret
Ekleme: 19.04.2022 - 13:54 Güncelleme: 19.04.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'rutin bir görüşme' olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret

MASADAKİ DERİN KRİZİ İNKAR POLİTİKASI
Bir gazetecinin 'Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna Uysal, 'Hiç öyle şey olur mu?' yanıtını verdi. Uysal'ın açıklamalarının aksine ittifakta sıcak dakikalar yaşanıyor.

DP Lideri Gültekin Uysal, Twitter paylaşımında ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken '20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.' ifadesine yer vermiş, Uysal'ın bu ifadesi ittifakta büyük bir kriz çıkarmıştı.

DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret

NELER YAŞANDI?
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. AK Parti dönemini hedef alan açıklamalarında Uysal'ın DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar sonrası yeni bir açıklama yapan Uysal, 'Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum' dedi. Uysal'ın açıklamaları '6 'lı masada kriz var' yorumlarına neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, tepkisini dile getirdi.

6'LI MASADA 'GÜLTEKİN UYSAL' KRİZİ
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AK Parti dönemini işaret eden Twitter paylaşımı altılı masada krize neden oldu.

Uysal'ın '20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak' sözleri altılı masanın 24 Nisan'daki buluşması öncesinde gerilime yol açtı. Gelecek Partisi, genel başkan yardımcıları düzeyinde tepkisini iletti.

Konuya ilişkin son durumu CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA TELEFON
Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazdı.

'DAVUTOĞLU'NUN GÖNLÜNÜ ALMAK İÇİNDİ'
CHP liderinin, Uysal'ın '20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak' şeklindeki tweetini hatırlatarak, 'Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?' diye sorduğunu aktaran Saymaz, 'Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi' dedi.

UYSAL'IN AÇIKLAMALARI SONRASI ŞOK OLMUŞ
Davutoğlu'nun Uysal'ın tweet'i karşısında şok olduğunu ve yakın çevresine 'CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?' dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:

DAVUTOĞLU: ÜZÜLDÜM, HOŞ OLMADI
'Kılıçdaroğlu, Hoca'nın kırgınlığını duymuş olmalı ki, gece yarısı telefon açtı. Dünkü görüşmede Davutoğlu, 'Doğrusu, üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken, hoş olmadı' dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi, Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı.

GÜLTEKİN UYSAL NE DEMİŞTİ?
Altılı masanın liderlerinden olan Uysal'ın geçtiğimiz günlerde atmış olduğu tweet çok konuşulmuştu. Uysal, paylaşımda 'Türk Milleti'nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan TC Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!' ifadelerine yer vermişti.

Eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapan Gültekin Uysal, Twitten hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda 'Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için altılı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir' ifadesini kullanmıştı.
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DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret
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