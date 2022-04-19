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Bakan Bilgin'den bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Bayram ikramiyesi artacak mı' sorusunu yanıtladı. Bakan Bilgin, "28-29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinde artış için henüz bir karara varmadık" dedi.

Ekleme: 19.04.2022 - 12:19 Güncelleme: 19.04.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih verildiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

"Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir.

Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?

Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz."

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Şu anda bizim gündemimizde bu yok.

530 BİN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz.

1 MAYIS AÇIKLAMASI

1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız.

İLAÇ DESTEĞİ

Devletin ödeme listesine aldığı 8 bin 300 küsür ilaç var. SMA ve kanser ilaçları da bunların içerisinde var. SMA hastalarımıza bütün desteğimizi veriyoruz.
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