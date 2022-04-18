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Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin faturasının Mersinlilere kesildiği, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin kasasından toplamda 1 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığı denetim komisyon raporunda ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Ekleme: 18.04.2022 - 09:06 Güncelleme: 18.04.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin faturasının Mersinlilere kesildiği ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde Denetim Raporu sonuçlarını açıklayan MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ile birlikte bölgesel olarak gerçekleştirdiği ve Mersin'den start verdiği miting ve yine Mersin'deki nakliyecilerle buluşma organizasyonu için Büyükşehir Belediyesinin kasasından toplamda 1 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG MASRAFLARI

Topkara, "Millet ittifakı ile birlikte bölgesel olarak yapılan miting için bir hafta öncesinden Mersin'e 50 milletvekili, genel merkez yöneticileri, bürokratlar, STK'lar, dernekler, belediye başkanları ve heyetler geldi. Yemekli toplantılar, organizasyonlar yapıldı.

Belediye 352 bin 230 liralık doğrudan temin yoluyla miting için temsil ağırlama, organizasyon hizmet alımı yapmış Yani bu para belediye kasasından çıktı. Ayrıca mitingle ilgili de basında tanıtım ve haber yapılmasıyla için 125 bin 670 lira gibi harcama görülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de kamyoncularla buluşmasında 76 bin 995 lira gider, çeşitli hediyeler için DE 139 bin 830 lira gibi harcama yine belediye kasasından yapılmış. Bu toplantı için il dışından gelen konukların misafir edilmesiyle ilgili de 318 bin 600 lira gibi meblağ harcanmış" dedi.

DİĞER HARCAMALAR DA UÇUK

Topkara ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2021'de "CHP Belediye Başkanları ile ilgili Kayseri'de yapılan çalıştaya katılanların 29 bin 157 liralık masraf faturasının belediyeye kesildiğini, yine CHP'li belediyelerin İstanbul'daki Tarımsal Kalkınma Zirvesi ile CHP'nin 2024-2028 Tarım Tanıtım Programı için de 128 bin 620 lira harcandığını anlattı.

2019'daki temsil ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderler 8 milyon 354 bin 841 lira iken, 2022'de yüzde 175.60 artışla 12 milyon 257 bin 457 liraya yükseldiğini belirten Topkara, "Haluk levent ve Rus Kızılordusu Konserine 950 bin lira civarında ödeme yapılırken, pandemi döneminde 29 Ekim konserlerine 1 milyon 300 bin lira, 30 Ağustos konserlerine de 2 milyon 650 bin 864 lira gibi harcamalar yapılmış" dedi.
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