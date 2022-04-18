AK Parti Sözcüsü Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Ramazan ayında maalesef büyük bir şekilde üzüntüyle karşıladığımız şiddet olayları söz konusu oluyor. Kanada'da Müslümanların üzerine ateş açılması gibi bir olay yaşandı. Kanada hükümetinden önlemleri almasını bekliyoruz.
'MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'
Ama en çok içimizi yakan şüphesiz Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet olaylarıdır. Bu saldırganlıkları, şiddet eylemlerini şiddetle kınadığımızı, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsü dokunulmazdır.
Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.
Cumhurbaşkanımız dün Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile de görüştü. Bu konudaki hassasiyetimiz açıktır.