AK Parti Sözcüsü Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası konuşuyor

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:Ramazan ayında maalesef büyük bir şekilde üzüntüyle karşıladığımız şiddet olayları söz konusu oluyor. Kanada'da Müslümanların üzerine ateş açılması gibi bir olay yaşandı. Kanada hükümetinden önlemleri almasını bekliyoruz.'MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'Ama en çok içimizi yakan şüphesiz Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet olaylarıdır. Bu saldırganlıkları, şiddet eylemlerini şiddetle kınadığımızı, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsü dokunulmazdır.Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.Cumhurbaşkanımız dün Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile de görüştü. Bu konudaki hassasiyetimiz açıktır.