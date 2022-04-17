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Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Türkiye'nin konuştuğu olay Konya'da yaşandı. Demet A. ve iç mimar Merve K., rezidansta korkunç işkencelere maruz kaldı. Tutuklanana zanlılar içeride de rahat durmadı. Aracı bulup genç kıza teklif yolladı. İşte korkunç olayın yeni detayları…

Ekleme: 17.04.2022 - 14:25 Güncelleme: 17.04.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay geçtiğimiz günlerde Konya'da yaşandı… 21 yaşındaki Demet A. ve 27 yaşındaki iç mimar Merve K. rezidansta işkenceye maruz kaldı.

Genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp cinsel istismarla tehdit eden Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, Demet A.'ya yaptıkları eylem nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış ancak Merve K'ya yönelik eylem nedeniyle tutuklanmıştı.

Demet A'nın avukatı Furkan Avcı'nın şüpheliler hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılıp, tutuklanmalarına yönelik yaptığı itiraz mahkemece kabul edilmiş, işkence çetesi Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle de tutuklanmıştı.

Bu kararın biraz da olsa kendisini mutlu ettiğini anlatan Demet A, 'Dışarıda can güvenliğim yok. Onların dışarıya çıkacak düşüncesi bile beni ürkütüyor.

İtiraz üzerine tutuklanmaları biraz da olsa beni mutlu etti. Olması gereken buydu. Onların cezalarını çekmesini istiyorum. Ben onlar yüzünden insanların yüzüne bakamıyorum.

Şüphelilerin tutuklandıktan sonra Merve K'ya aracı göndererek şikayetinden vazgeçmesi için 500 bin TL para teklif ettiği ileri sürüldü.

Ancak genç kadının bu teklifi reddedip şikayetinde ısrarcı olduğu öğrenildi.


Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!


GENÇ KIZLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de konuya duyarsız kalmadı.

İşkence mağduru genç kızlara ulaşan ekipler, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için mağdur kızlara görüşüp psikolojik destek vermeye başladıkları belirtildi.


NE OLMUŞTU?

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafeyi işleten Murat, yanına sevgilisi ve ortağı Sara . ve arkadaşları Tuğba da alarak eski elemanları Demet A'nın çalıştığı kafeye gitti. Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi.

Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi.

Türkiye Konya'daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve'ye cezaevinden çirkin teklif!

Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı.

Türkiye Konya'daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve'ye cezaevinden çirkin teklif!

'SEVGİLİMİ SEN Mİ AYARTTIN?'

Şüphelilerden Sara, 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi.


Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

ÇIRIÇIPLAK SOYUP YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER

Ancak buna rağmen Sara, genç kıza inanmayıp işkencelerini sürdürdü. Demet'i çırılçıplak soyan, yüzünde sigara söndüren ve saçını makas ve bıçakla kesen, bu anları da cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, kendisine ve teyzesine zarar vereceği yönünde tehdit edip, 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı bıraktı.

Bindiği taksiyle tekrar çalıştığı kafeye dönen Demet A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demet A., 'Yanında çalıştığım süre boyunca beni hem sözleri ile hem de hareketleri ile taciz ediyordu. Sürekli yüzümü ellemeler, yaşın bir önemi olmadığı yönünde sözler söylüyordu. Ailemde buranın uygun olmadığın söyledi ve oradan ayrıldım. Olay gecesi önemli bir konu konuşacağını söyleyip beni dışarı çağırdı.

Dışarı çıkınca iki kadın saklandığı yerden çıkıp beni zorla araca bindirdi. Bıçak dayayıp, sesimi çıkarmamam istendi. Eve getirdiklerinde elimi kolumu bağladılar. Sevgilisi ile bir ilişkim olmadığını söylememe, haklı olmama rağmen özür dilediysem de fayda etmedi. Sara D. bana işkence yapmayı sürdürdü.

Çırılçıplak soyup videoya çektiler. Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Ne kadar yalvarsam da bırakmadılar. Beni tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular.

Bu bizim imzamız diyerek göğsüme bıçakla imza attılar. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim' demişti. Merve K. de benzer şikayette bulunmuştu...
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