  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gölete düşen ve bir saat çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki Furkan Şengül, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Furkan'ın hayalinin doktor olmak olduğu öğrenilirken, oğlunu toprağa veren acılı baba ise başkalarının da düşmemesi için gölete bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

Ekleme: 17.04.2022 - 10:09 Güncelleme: 17.04.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'Olay, dün Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı’nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şengül (12) göletin bulunduğu alana gelerek 2 arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi. Ayaklarının kayması neticesinde gölete düşen 12 yaşındaki Şengül, bir anda gözden kayboldu. Endişelenen arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar yaklaşık 1 saat boyunca Furkan Şengül’ü aradı. Şengül ailesinin 1 saat süren çaresiz bekleyişinin ardından 12 yaşındaki Furkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören Şengül ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şengül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'

Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Furkan Şengül’ün cenazesi helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Mahalleden büyük bir kalabalık cenazeye katılırken, okul arkadaşları da Furkan Şengül’e veda etti.

Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengül, Gebze Mevlana Mahallesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Defin sonrası aile ve mahalleli Furkan Şengül’ün can verdiği gölete yürüdü.

"Furkan doktor olmak istiyordu"

Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan baba Özgür Şengül, “Gölet açık ve güvenilir değil. Göletin çevresi açık olduğu için çocuğum düşmüş. Benim çocuğumun canını yaktılar, başkalarının canı yanmasın. Furkan 7. sınıfa gidiyordu ve doktor olmak istiyordu. Furkan bana ‘Sonuna kadar okuyacağım, doktor olacağım sizi iyileştireceğim’ demişti. Yetkililerden tek istediğim burayı güvenilir hale getirsinler. Buradaki 3 veya 4. vaka, nereye kadar bu böyle devam edecek?" dedi.

Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'

"Burada ihmal olup olmadığını devletimizin hukuki sistemleri neticesinde mutlaka ortaya çıkacaktır"

Aileyi yalnız bırakmayan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ise “Aldığımız bu kötü haber üzerine ailenin yanına geldik. Burada ihmal olup olmadığını devletimizin hukuki sistemleri neticesinde mutlaka ortaya çıkacaktır. Kocaeli Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerekli olan araştırmaların, aileye gerekli olan ihtimamın ve sahipliğin de ayrıca gösterilmesini talep ediyoruz. Buraya mutlaka bir güvenli alan oluşturulmalıdır" diye konuştu.
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Sarıyer Kolağası Deresi 'bulaşıcı hastalık kaynağı': Mahalle sakinleri ve esnaf CHP'li İBB'ye tepkili
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Almanya'daki ekonomik kriz döneri de vurdu!
Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü: Fanatik Yahudilerden provokatif hareket
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı!
Yine savaş çanları çalıyor! Kiev’in çevresi kan gölü...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı... Yaralılar var
Fenerbahçe, Göztepe’yi rahat geçti! Galibiyet serisi 5 maça çıktı…
Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş
Hafta sonu plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
DEVA Partisi'nin 'üyelik' oyunu: Partiye kaydını yaptırana erzak dağıttılar
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi