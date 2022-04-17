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İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdi

Antalya'da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki küçük kız, kamyonun hareket etmesi ile feci şekilde can verdi. Acı haber karşısında yıkılan aileyi ise yakınları teselli etti.

Ekleme: 17.04.2022 - 10:15 Güncelleme: 17.04.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdiOlay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tek katlı müstakil evde ailesinin yanında bulunan Tulin Abo Snısleh, iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıktı.

İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdi

Kardeşlerinin dalgınlığından faydalanan küçük kız, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonun altında oynamaya başladı.

İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdi

Bu sırada 07 EIK 34 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet A. aracı çalıştırarak hareket etti. Bir süre sonra kamyonun altında küçük kızın olduğunu gören vatandaşlar kamyon sürücüsünü uyardı.

Acı haber karşısında yere yığıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı.

Acı haberi alan aile ise adeta yıkıldı. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı.

İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdi

Acılı baba aile yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerinde bulunan küçük kızın terliği ise yürek burktu.

Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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