Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü: İstanbul sürecini herkes desteklemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kudüs’te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna konusunda İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik."İSTANBUL SÜRECİNİ HERKES DESTEKLEMELİ"Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim."