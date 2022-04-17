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Bakan Özer duyurdu! Meslek liseleri adeta para bastı: En fazla gelir İstanbul ve Gaziantep'den!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamı 333 milyon 490 bin liraya yükseldi. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti" dedi.

Ekleme: 17.04.2022 - 14:00 Güncelleme: 17.04.2022 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer duyurdu! Meslek liseleri adeta para bastı: En fazla gelir İstanbul ve Gaziantep'den!Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldiğini bildirdi. Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde önceliklerinin eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda attıkları adımlardan birinin döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak olduğuna işaret eden Özer, 'Bu kapsamda 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi.' bilgisini verdi.

Bakan Özer duyurdu! Meslek liseleri adeta para bastı: En fazla gelir İstanbul ve Gaziantep'den!

EN FAZLA GELİR ANKARA, İSTANBUL VE GAZİANTEP'TEN

Mahmut Özer, 2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu belirterek, '2022 yılının ilk üç ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti.' ifadelerini kullandı.

SİNCAN FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kemerburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti.

Özer, süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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