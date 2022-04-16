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Zelenskiy 'Tüm dünya endişelenmeli' sözleri ile uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir...

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den çarpıcı açıklamalar geldi. CNN'den Jake Tapper'a konuşan Zelenskiy, Putin'in nükleer ya da kimyasal silah kullanabileceğini beirtirken 'Bu yalnızca Ukrayna için değil tüm dünya için bir sorun' ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.04.2022 - 18:59 Güncelleme: 16.04.2022 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy 'Tüm dünya endişelenmeli' sözleri ile uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir...
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşmasında "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." ifadelerini kullandı. Zelenskiy CNN'e verdiği demeçte ise Putin'in nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Zelenskiy'nin açıklamalarının yanı sıra ABD'den de benzer açıklamalar geldi.

"TÜM DÜNYA ENDİŞELENMELİ"

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken CNN'den Jake Tapper'a konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Putin'in nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Zelensky, dünyanın Putin'in nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ABD'DEN BENZER İDDİALAR GELDİ

Rusya'nın bu savaşla Ukrayna'ya verebileceği acımasız acı ve zarar ile sivillere karşı aşırı şiddet kullanacağı konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını belirtenABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Moskova'nın geçmişte de binlerce sivilin ölümüne yol açan operasyonlar düzenlediğini dile getirdi.

Burns, Rusya'nın taktiksel veya düşük etkili nükleer silahlar kullanabileceği konusunda endişe içinde olduklarını, çünkü zorda kalındığında nükleer güç kullanımının Rus doktrininde yer aldığını anlattı.

"RUSYA, TÜM DÜNYAYI KAYBETTİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

"UKRAYNA'DA 918 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI"

Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

"RUS PETROLÜNDEN VAZGEÇİLMELİ"

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dikkati çekerek, "Ancak bu, Rus askeri makinesinin durdurulması için yeterli değil. İleride Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, Rus petrolünden vazgeçilmesini de içermelidir. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasiyi bozduğu konusunda karar vermelidir." dedi.

Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun savaşı sonlandırabileceğini belirtti.
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