Umre turları yeniden başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarıyla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Erbaş, güzel haberi vererek Ramazan Bayramı sonrasına işaret etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın hemen ardından başlayacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." dedi.