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Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi

Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ''tehlikeli bir siyasetçi'' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Ekleme: 16.04.2022 - 14:32 Güncelleme: 16.04.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de açıklamalarda bulundu.

"Biz Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyoruz" diyen Ümit Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'nun tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır'da ayrı konuşuyor, Edirne'de ayrı konuşuyor." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında, Gazeteci Kenan Taş'ın 'Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse destekler misiniz?' sorusunu yanıtladı.

Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na güvenmediğini belirterek, 'Ekrem İmamoğlu'nu tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir.

Son günlerde Atatürk'le sohbet etmek istediğini belirtti. Acaba o sohbete Türk milletini soykırımla suçlayan Cem Özdemir'i de götürmek ister miydi? Ya da kendisini hapishaneden destekleyen Selahattin Demirtaş'ı da? Sanırım Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi.' diye konuştu.
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
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