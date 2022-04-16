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TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık hareket eden hafriyat kamyonu yön tabelasına vurdu. Bir kısmı parçalanan tabelanın devrilme riski sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Ekleme: 16.04.2022 - 18:22 Güncelleme: 16.04.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
İstanbul Seyrantepe'de bir hafriyat kamyonunun açıklan damperi yön tabelasına çarptı.

Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi.

YÖN TABELASINA ÇARPTI

Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.

Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü..

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

TRAFİĞE KAPANDI

Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

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TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

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