TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık hareket eden hafriyat kamyonu yön tabelasına vurdu. Bir kısmı parçalanan tabelanın devrilme riski sebebiyle yol trafiğe kapandı.
İstanbul Seyrantepe'de bir hafriyat kamyonunun açıklan damperi yön tabelasına çarptı.
Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi.
YÖN TABELASINA ÇARPTI
Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.
Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü..
TRAFİĞE KAPANDI
Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.