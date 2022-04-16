Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılar ile ilgili sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşan Özcan, "Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş… Güzel bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Sığınmacılarla ilgili aldığı ırkçı kararlarla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından partisinin bir paylaşımını alıntıladı.Kılıçdaroğlu'nun hükümetin göçmen politikalarını eleştirdiği videosunu paylaşan Özcan, genel başkanına '12. kat' göndermesinde bulundu."HALKIN SESİ 12. KATTAN DUYULMUŞ"Özcan, yaptığı paylaşımda "Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş… Güzel bir başlangıç." ifadelerini kullandı."BANA FAŞİST DİYECEKLER UMRUMDA DEĞİL"Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.