  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılar ile ilgili sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşan Özcan, "Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş… Güzel bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.04.2022 - 21:57 Güncelleme: 16.04.2022 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş
Sığınmacılarla ilgili aldığı ırkçı kararlarla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından partisinin bir paylaşımını alıntıladı.

Kılıçdaroğlu'nun hükümetin göçmen politikalarını eleştirdiği videosunu paylaşan Özcan, genel başkanına '12. kat' göndermesinde bulundu.

"HALKIN SESİ 12. KATTAN DUYULMUŞ"

Özcan, yaptığı paylaşımda "Sonunda halkın sesi 12. kattan duyulmuş… Güzel bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

"BANA FAŞİST DİYECEKLER UMRUMDA DEĞİL"

Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.
Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
DEVA Partisi'nin 'üyelik' oyunu: Partiye kaydını yaptırana erzak dağıttılar
Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta boyu sürecek
16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi
Büşra Koçak İzmir'de beton mikserinin altında kalmıştı! Bu detay yürekleri dağladı…
Zelenskiy 'Tüm dünya endişelenmeli' sözleri ile uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir...
Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü
İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Bir rüya daha gerçek oldu! Phaselis Tüneli hizmete girdi
Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduk
Bakım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a veren İETT'nin otobüs mezarlığı görüntülendi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran video
Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Göz göze ağlaştık
Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHP'li belediyeye dudak uçuklatan fatura
Rusya'dan flaş karar!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak
'Dezenformasyon Yasası' geliyor: Yakında kamuoyuna sunulacak
530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...

530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi