Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.'SANATÇI TOPLUMUN AYNASIDIR'Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Sanatçılarımız büyük bir misyonun, büyük bir sorumluluğun sahibidirler. Sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir.Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür.'SANATÇILARIMIZIN EMEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olacağına inanmıyoruz. Tiyatrodan sinemaya kadar pekçok farklı alanda verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeklerine sahip çıkıyoruz. Daima sanatçılarımızın yanında yer aldık.'EN HAYATİ GÖREVLERDEN BİRİ SANATÇILARIMIZA DÜŞÜYOR'Ülkemize dünya çağında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi, sadece taştan, betondan, ve metalden ibaret kalır.'